Ещё
Дворкович: решение о допфинансировании РАН могут принять в весеннюю сессию Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович: решение о допфинансировании РАН могут принять в весеннюю сессию Госдумы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По словам чиновника, сегодня прорабатываются дополнительные предложения по финансированию деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук. Премьер уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок в закон о бюджете будеьт принято решение о дополнительном финансировании, что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не дожидаясь следующего года.
Как писала «Русская планета»: мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, могут начать чипировать. С таким предложением выступил екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России резко вырастут цены на бензин Центробанк РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка» Депутат Госдумы РФ от Свердловской области предложил чипировать трудовых мигрантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»108
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово20
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания156
Чиновников наказали за банкет в день траура129
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение