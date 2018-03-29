Дворкович: решение о допфинансировании РАН могут принять в весеннюю сессию Госдумы 

По словам чиновника, сегодня прорабатываются дополнительные предложения по финансированию деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук. Премьер уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок в закон о бюджете будеьт принято решение о дополнительном финансировании, что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не дожидаясь следующего года.
Как писала «Русская планета»: мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, могут начать чипировать. С таким предложением выступил екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов.