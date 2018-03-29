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Минобороны предложило разрешить рефинансирование военной ипотеки
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Минобороны предложило разрешить рефинансирование военной ипотеки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минобороны предложило разрешить перекредитовывать ипотечные займы, полученные военнослужащими по программе предоставления целевых жилищных займов. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке авторы проекта постановления отмечают, что с 2014-го по 2018 год ключевая ставка была снижена с 17 до 7,25 процента, и это привело к удешевлению вновь выдаваемых кредитов.
В настоящее время военнослужащие получают ипотеку под 9 процентов годовых. При этом те, кто получил соответствующие займы на менее выгодных условиях, оказываются в неравном положении с новыми заёмщиками.
«Сложившиеся условия позволяют рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты. В связи со снижением процентной ставки по кредиту и формированием нового графика погашения кредита, с учётом текущих размеров накопительного взноса, условия нового кредита для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы будут значительно улучшены», — говорится в пояснительной записке к документу.
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