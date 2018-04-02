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Медведев распределил 6 млрд рублей на дороги в регионах
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Медведев распределил 6 млрд рублей на дороги в регионах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Правительство распределило дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6,1 млрд руб. 30 регионам на развитие дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.
"В связи с увеличением бюджетных ассигнований федерального дорожного фонда в 2018 году… подписанным распоряжением утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в пояснительной записке.
Средства выделены на реализацию крупных дорожных проектов, приведение дорог в нормативное состояние, а также на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.
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