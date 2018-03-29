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Поддержка Минфина РФ позволила принять Ставрополью профицитный бюджет
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Поддержка Минфина РФ позволила принять Ставрополью профицитный бюджет 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главный финансист края Лариса Калинченко приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства Финансов РФ. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе краевого финансового ведомства.
27 марта состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов, посвящённое итогам работы Минфина за 2017 год и задачам финансовых органов России на ближайший период.
На заседании обсудили развитие регионов, которое теперь возможно благодаря более справедливому распределению трансфертов из федерального бюджета, расширению механизмов стимулирования развития экономического потенциала регионов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
«Безусловно, налицо положительные изменения в сфере региональных финансов. Например, решение о продлении до 2024 года сроков платежей по бюджетным кредитам позволило Ставрополью вместо 6 млрд рублей по графику в 2018 году платить 700 млн рублей. За счет этого не только уменьшается доля коммерческих займов в кредитном портфеле края, но и существенно снижаются расходы на обслуживание госдолга. А изменение подходов к распределению дотаций между регионами дало бюджету Ставрополья дополнительные 7 млрд рублей, — отметила Лариса Калинченко.
По ее словам, такая поддержка со стороны Минфина России позволила Ставропольскому краю принять профицитный бюджет на 2018 год.
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