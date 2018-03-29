Чубайс рассказал о политических рисках для «Роснано» 

Политические риски являются серьезными для госкорпорации «Роснано», заявил журналистам глава компании Анатолий Чубайс.
«Мы рассматриваем политические риски. У нас в карте рисков они как и экономические санкции заложены, как и заложен набор хеджирующих мероприятий, насколько это возможно хеджировать», — сказал Чубайс.
По словам Чубайса, наиболее опасными рисками являются запреты на инвестиции в РФ.
«Мы не видим риска в форме национализации собственности — до этого пока не дошло. Мы видим серьезные риски, связанные с поставкой оборудования. Ещё более острая для нас тема — риски, связанные с привлечением иностранных инвестиций. Это самый тяжёлый вопрос», — сказал он журналистам.
По его словам, в этих условиях задача привлечь инвестиции в размере 150 млрд рублей к 2020 году «совсем боевая».