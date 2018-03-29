Ещё
Предлагаемые США тарифы открывают ящик Пандоры — Министерство коммерции КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предлагаемые США тарифы открывают ящик Пандоры — Министерство коммерции КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Предлагаемые США тарифы на импортную сталь имеют риск вызвать цепную реакцию по распространению протекционизма по всему миру, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Комментируя меры торговой защиты или расследования, предпринятые недавно ЕС и Японией, Гао Фэн сказал, что «порочная практика США похожа на открывание ящика Пандоры».
По его словам, избыточные производственные мощности являются глобальной проблемой, поэтому необходимо, чтобы все страны работали вместе.
"Решение этой проблемы заключается не в том, чтобы закрыть двери, а открыть их, углубляя сотрудничество и используя соответствующие преимущества для наращивания общих интересов", — подчеркнул он. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай не хочет вести торговую войну, но и не боится ее -- замглавы МИД КНР ЕС выдвинул план по улучшению военной мобильности Рейтинговое агентство "Стандарт энд пурз" повысило прогноз экономического роста ЮАР в этом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение