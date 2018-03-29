Предлагаемые США тарифы открывают ящик Пандоры — Министерство коммерции КНР

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Предлагаемые США тарифы на импортную сталь имеют риск вызвать цепную реакцию по распространению протекционизма по всему миру, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Комментируя меры торговой защиты или расследования, предпринятые недавно ЕС Японией , Гао Фэн сказал, что «порочная практика США похожа на открывание ящика Пандоры».

По его словам, избыточные производственные мощности являются глобальной проблемой, поэтому необходимо, чтобы все страны работали вместе.

"Решение этой проблемы заключается не в том, чтобы закрыть двери, а открыть их, углубляя сотрудничество и используя соответствующие преимущества для наращивания общих интересов", — подчеркнул он. -0-