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ИПЕМ: эффект от модернизации ТЭС может составить до 1,6 трлн рублей
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ИПЕМ: эффект от модернизации ТЭС может составить до 1,6 трлн рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) оценивает экономический эффект для энергомашиностроения РФ от реализации обсуждаемой сейчас программы модернизации тепловой генерации в сумму до 1,6 триллиона рублей.
right"Новая программа модернизации и строительства тепловых электростанций (ТЭС) в России создаст рынок для продукции энергетического машиностроения в размере 1,1-1,6 триллиона рублей", — говорится в сообщении ИПЕМ.
По мнению института, синхронизация программы модернизации с мерами промышленной политики позволит освоить новые сегменты энергомашиностроения, в том числе имеющие экспортный потенциал, обеспечить киберзащищенность российской энергетики и нивелировать действие экономических санкций западных стран.
В частности, требуется разработать программу импортозамещения в энергомашиностроении, увязав ее с планами модернизации и строительства ТЭС и включив уже используемый инструментарий Минпромторга РФ (специальные инвестиционные контракты, создание консорциумов, финансирование НИОКР и т.д.).
Также одним из возможных вариантов поддержки российского энергомашиностроения ИПЕМ считает ввод льготных условий возврата инвестиций для проектов генерирующих компаний, предполагающих использование отечественного оборудования
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