Россиянам посоветовали «жить по Платону»

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Зампред ЦБ: жить нужно по Платону 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ продолжит стимулирование рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщает RNS.
"Стимулирование кредитования ипотеки. Конечно, мы следим за рисками ипотеки, но, как вы видите, результаты тех регулятивных мер, которые были приняты, за 3-4 года привели к тому, что портфель ипотечных кредитов у нас не меньше, возможно, даже опережает портфель необеспеченных потребительских кредитов", — сказал Поздышев.
Он также добавил, что "жить нужно по Платону".
"Сначала обеспечить себе жилье и крышу над головой, а потом уже в этом доме каждые два года менять телевизор и холодильник в кредит. Это с точки зрения как финансовой стабильности, так и с точки зрения социальной стабильности все-таки более важно", — отметил Поздышев.
Ранее сообщалось, что Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки.
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