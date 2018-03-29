Россиянам посоветовали «жить по Платону»

Зампред ЦБ: жить нужно по Платону

"Стимулирование кредитования ипотеки. Конечно, мы следим за рисками ипотеки, но, как вы видите, результаты тех регулятивных мер, которые были приняты, за 3-4 года привели к тому, что портфель ипотечных кредитов у нас не меньше, возможно, даже опережает портфель необеспеченных потребительских кредитов", — сказал Поздышев.

Он также добавил, что "жить нужно по Платону".

"Сначала обеспечить себе жилье и крышу над головой, а потом уже в этом доме каждые два года менять телевизор и холодильник в кредит. Это с точки зрения как финансовой стабильности, так и с точки зрения социальной стабильности все-таки более важно", — отметил Поздышев.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки.