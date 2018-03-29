Кремль оценил риски ограничения РФ на лондонской бирже

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Песков прокомментировал возможный запрет Лондона на продажу евробондов России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона не может не наносить урон реноме Британии в глазах инвесторов. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами", — сказал Песков.
Он также добавил, что власти внимательно отслеживают и наблюдают за такими заявлениями.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.
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