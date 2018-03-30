В Госдуму внесен законопроект, освобождающий банки от составления отчетности по МСФО

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Начиная с 1 января 2019 года российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО, в связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, отмечается в пояснительной записке.

"Исключение из закона «О консолидированной финансовой отчетности» обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе, устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей", — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Принятие законопроекта будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности и устранение дублирования раскрываемых кредитными организациями сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и в финансовой отчетности по МСФО, указывают авторы документа.