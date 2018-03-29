В Минпромторге заявили о возможности совместного с другими странами оспаривания пошлин США

Россия может оспорить пошлины на сталь и алюминий, введенные США , в органах по разрешению споров совместно с другими странами, в частности, с Китаем . Об этом RNS заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

«Как только мы все внимательно изучим, просчитаем, чтобы эти меры действительно были ответные, чувствительные, а не просто для галочки, чтобы не стрелять из пушки по воробьям. Если это сделают все страны, которые попали под эту американскую меру, не только же мы сейчас смотрим, корейцы смотрят, китайцы смотрят активно и европейские страны, то это будет чувствительно», — отметил он.

Евтухов подчеркнул, что рассматривается вариант оспаривания пошлин США в судах.

«С точки зрения оспаривания этой меры в органах по разрешению споров, я думаю, что мы можем объединиться с нашими коллегами, во всяком случае с китайскими коллегами точно. Очень на это рассчитываем, оставлять такие вещи без ответа ни в коем случае нельзя», — отметил он.

Ранее он говорил, что ответные меры России могут затронуть ряд категорий товаров из США. Какие конкретно категории товаров Россия может включить в ответные меры, он не назвал.