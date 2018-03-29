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Федрезерв может активизировать ужесточение своей денежно-кредитной политики, — Аналитики Sberbank Investment Research
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Федрезерв может активизировать ужесточение своей денежно-кредитной политики, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Вчера доллар США подорожал относительно других мировых валют — на его курс позитивно повлияли реструктуризация инвестиционных портфелей перед концом квартала и обнадеживающая макроэкономическая статистика. В частности, в среду вышли уточненные данные по ВВП США за четвертый квартал, согласно которым этот показатель вырос на 2,9%, а не на 2,5%, как предполагали предыдущие оценки. При этом рынок ожидал роста экономики на 2,7%. Ключевым фактором улучшения макроэкономической динамики в США стал рост потребительских расходов, который дает основания полагать, что Федрезерв может активизировать ужесточение своей денежно-кредитной политики.
Восприятие рисков на глобальных рынках вчера изменилось, однако эти изменения были неоднозначны. В США продолжали падать котировки высокотехнологичных компаний. При этом инвесторы по-прежнему опасаются начала торговой войны между США и Китаем. Впрочем, появились сообщения о том, что Вашингтон, возможно, отложит введение пошлин на импорт китайских товаров до июня — в этом случае у США и КНР появится дополнительное время для переговоров. Более того, президент Дональд Трамп вчера приветствовал переговоры лидера КНДР с китайскими властями по проблеме безъядерного статуса Корейского полуострова. Глава Белого дома сказал, что надеется лично встретиться с Ким Чен Ыном — это позитивный фактор с точки зрения спроса на риск.
Пара EUR/USD сегодня может стабилизироваться на уровне 1,23, прогнозируют в Sberbank Investment Research.
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