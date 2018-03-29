Правительство поддержит разработку в России ядерных «реакторов будущего»

Выступая в четверг на общем собрании Российской академии наук , Дворкович отметил, что предстоит изыскать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы сформировать базу для реализации крупных, прорывных научных проектов.

"Правительство России по указанию президента готовит такие предложения", — сказал Дворкович.

По словам вице-премьера, речь идет о реализации крупных проектов как по традиционным направлениям, так и в относительно новых областях — это, в том числе, геномные исследования, развитие селекционно-племенной базы в сельском хозяйстве, проекты по освоению космического пространства и проекты, направленные на обеспечение безопасности РФ.

"Речь идет и о формировании задела для создания нового поколения реакторов в атомной энергетике", — отметил Дворкович.