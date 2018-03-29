Ещё
Правительство поддержит разработку в России ядерных «реакторов будущего»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Правительство поддержит разработку в России ядерных «реакторов будущего» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России готовит предложения по финансовой поддержке крупных перспективных научно-технологических проектов, необходимых для развития страны и повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках, в том числе ядерных энергетических реакторов нового поколения, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Выступая в четверг на общем собрании Российской академии наук, Дворкович отметил, что предстоит изыскать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы сформировать базу для реализации крупных, прорывных научных проектов.
"Правительство России по указанию президента готовит такие предложения", — сказал Дворкович.
По словам вице-премьера, речь идет о реализации крупных проектов как по традиционным направлениям, так и в относительно новых областях — это, в том числе, геномные исследования, развитие селекционно-племенной базы в сельском хозяйстве, проекты по освоению космического пространства и проекты, направленные на обеспечение безопасности РФ.
"Речь идет и о формировании задела для создания нового поколения реакторов в атомной энергетике", — отметил Дворкович.
В России в настоящее время выполняется федеральная целевая программа «Ядерные энергетические технологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года». Основная цель этой ФЦП — разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива, создание научно-технологической базы для крупномасштабного развития атомной энергетики на принципах естественной безопасности и дальнейшего использования ее потенциала. Государственный заказчик программы — госкорпорация «Росатом».
РИА Новости: последние новости
Посол США объяснил решение о высылке российских дипломатов ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка" Орешкин назвал сдерживающие факторы для роста экономики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»551
«Это шок»: Захарова о презентации Британии476
Чиновников наказали за банкет в день траура56
Блогер Варламов задержан в Москве429
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение