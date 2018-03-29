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Налог на центры обработки интерактивных ставок составит в Подмосковье 3 млн рублей
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Налог на центры обработки интерактивных ставок составит в Подмосковье 3 млн рублей 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Подмосковье установило для игрового бизнеса налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор в 3 млн рублей за один объект. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы в четверг, передает корреспондент ТАСС.
Согласно пояснительной записке к закону, процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор были впервые выделены в отдельную категорию объектов налогообложения только с 2018 года. Размер налога субъекты РФ должны были установить самостоятельно в пределах 2,5-3 млн рублей.
" [Налог] за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора 3 000 000 рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — 3 000 000 рублей", — говорится в документе, принятом на заседании думы.
Также закон гармонизировал размер налогов на другие объекты игорного бизнеса с общероссийскими для 2018 года. Так, ставка за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора составит 250 тыс. рублей, за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — 14 тыс. рублей.
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