Налог на центры обработки интерактивных ставок составит в Подмосковье 3 млн рублей

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Подмосковье установило для игрового бизнеса налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор в 3 млн рублей за один объект. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Согласно пояснительной записке к закону, процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор были впервые выделены в отдельную категорию объектов налогообложения только с 2018 года. Размер налога субъекты РФ должны были установить самостоятельно в пределах 2,5-3 млн рублей.

" [Налог] за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора 3 000 000 рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — 3 000 000 рублей", — говорится в документе, принятом на заседании думы

Также закон гармонизировал размер налогов на другие объекты игорного бизнеса с общероссийскими для 2018 года. Так, ставка за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора составит 250 тыс. рублей, за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — 14 тыс. рублей.