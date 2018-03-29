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Минсельхоз считает необходимым пересмотреть размер налоговых ставок в рыбной отрасли
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Минсельхоз считает необходимым пересмотреть размер налоговых ставок в рыбной отрасли 

ТАСС 36 минут назад
ХИМКИ, 29 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает пересмотреть налоговые ставки в рыбной отрасли, поддержав рыбопереработчиков. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на заседании коллегии Росрыболоства.
"Давайте пересмотрим размеры ставок с учетом современных реалий. Правильнее было бы поддержать тех, кто развивает переработку, а также обеспечивает социально-экономическое развитие рыболовецких поселков (тех, кто является градообразующими предприятиями в отдаленных территориях)", — сказал он.
Министр отметил, что необходимо подумать о поэтапном применении такого механизм, поскольку в отрасли давно назрела необходимость корректировки налогового законодательства. Он напомнил, что ставки сборов за вылов рыбы не менялись с момента их введения. Сейчас в отрасли действует льгота на вылов рыбы, согласно которой все рыбодобывающие организации платят лишь 15% от установленных сборов. Такая система, по мнению Ткачева, не является стимулом для развития переработки, которую необходимо развивать.
"В структуре нашего экспорта 88% занимает мороженая рыба. Наши конкуренты на международном рынке, Корея и Китай, перерабатывают нашу дикую рыбу и продают дальше со своей добавочной стоимостью", — сказал Ткачев.
По его мнению, необходимо переориентировать отрасль с экспорта рыбы на увеличение поставок на российский берег, переработку и продажу продукции с высокой степенью переработки. «Настало время уйти от сырьевого экспорта», — подчеркнул министр.
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