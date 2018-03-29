Минсельхоз считает необходимым пересмотреть размер налоговых ставок в рыбной отрасли

ХИМКИ , 29 марта. / ТАСС /. Минсельхоз РФ предлагает пересмотреть налоговые ставки в рыбной отрасли, поддержав рыбопереработчиков. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на заседании коллегии Росрыболоства.

"Давайте пересмотрим размеры ставок с учетом современных реалий. Правильнее было бы поддержать тех, кто развивает переработку, а также обеспечивает социально-экономическое развитие рыболовецких поселков (тех, кто является градообразующими предприятиями в отдаленных территориях)", — сказал он.

Министр отметил, что необходимо подумать о поэтапном применении такого механизм, поскольку в отрасли давно назрела необходимость корректировки налогового законодательства. Он напомнил, что ставки сборов за вылов рыбы не менялись с момента их введения. Сейчас в отрасли действует льгота на вылов рыбы, согласно которой все рыбодобывающие организации платят лишь 15% от установленных сборов. Такая система, по мнению Ткачева, не является стимулом для развития переработки, которую необходимо развивать.

"В структуре нашего экспорта 88% занимает мороженая рыба. Наши конкуренты на международном рынке, Корея Китай , перерабатывают нашу дикую рыбу и продают дальше со своей добавочной стоимостью", — сказал Ткачев.

По его мнению, необходимо переориентировать отрасль с экспорта рыбы на увеличение поставок на российский берег, переработку и продажу продукции с высокой степенью переработки. «Настало время уйти от сырьевого экспорта», — подчеркнул министр.