В Подмосковье изменится налогообложение в сфере игорного бизнеса

Депутаты Московской областной думы в ходе очередного заседания в четверг приняли законопроект, предусматривающий изменение в законе о ставках налога на игорный бизнес на территории Подмосковья , передает корреспондент РИАМО

Соответствующий закон был принят депутатами Мособлдумы в трех чтениях.

«Дополнительно в Налоговый кодекс РФ введены два новых объекта налогообложения — это процессинговый центр букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих учет интерактивных ставок. По каждому объекту налогообложения ставки устанавливаются субъектом Российской Федерации. Мы предлагаем установить предельные ставки в Московской области», — сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Он отметил, что таким образом предельные размеры налоговых ставок будут повышены в два раза.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается в статье 2 закона «О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» уточнить объекты налогообложения и установить налоговые ставки по всем объектам налогообложения на максимальном уровне, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

Как отмечается в пояснительном материале, дополнительные поступления по налогу на игорный бизнес ожидаются в сумме свыше 23 миллионов рублей.