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В Подмосковье изменится налогообложение в сфере игорного бизнеса
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В Подмосковье изменится налогообложение в сфере игорного бизнеса 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Депутаты Московской областной думы в ходе очередного заседания в четверг приняли законопроект, предусматривающий изменение в законе о ставках налога на игорный бизнес на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
Соответствующий закон был принят депутатами Мособлдумы в трех чтениях.
«Дополнительно в Налоговый кодекс РФ введены два новых объекта налогообложения — это процессинговый центр букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих учет интерактивных ставок. По каждому объекту налогообложения ставки устанавливаются субъектом Российской Федерации. Мы предлагаем установить предельные ставки в Московской области», — сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.
Он отметил, что таким образом предельные размеры налоговых ставок будут повышены в два раза.
Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается в статье 2 закона «О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» уточнить объекты налогообложения и установить налоговые ставки по всем объектам налогообложения на максимальном уровне, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.
Как отмечается в пояснительном материале, дополнительные поступления по налогу на игорный бизнес ожидаются в сумме свыше 23 миллионов рублей.
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