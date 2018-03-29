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Гартунг призвал ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
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Гартунг призвал ввести прогрессивную шкалу подоходного налога 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
«Мы предлагаем ввести дополнительную ставку плюс пять процентов с дохода 24 миллиона рублей в год. Коснётся эта ставка 20 тысяч человек, а доплата в бюджет составит 200 миллиардов рублей», — сказал депутат в ходе пленарного заседания.
Также, по мнению Валерия Гартунга, нужно ввести возврат налогов самым бедным и плоскую шкалу страховых платежей. «В результате дополнительное налоговое обложение получат сектора, где самый высокий фонд оплаты труда — финансовый и сырьевой. А послабление будет в обрабатывающем секторе. То есть мы не только получим более социально справедливую систему налогообложения, но и дополнительные стимулы для перевода экономики на индустриальный ход развития», — пояснил он.
Одновременно парламентарий высказался против повышения ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов: «Ни в коем случае этого делать нельзя. Прежде всего пострадают обрабатывающие сектора».
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