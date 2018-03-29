Гартунг призвал ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

«Мы предлагаем ввести дополнительную ставку плюс пять процентов с дохода 24 миллиона рублей в год. Коснётся эта ставка 20 тысяч человек, а доплата в бюджет составит 200 миллиардов рублей», — сказал депутат в ходе пленарного заседания.

Также, по мнению Валерия Гартунга, нужно ввести возврат налогов самым бедным и плоскую шкалу страховых платежей. «В результате дополнительное налоговое обложение получат сектора, где самый высокий фонд оплаты труда — финансовый и сырьевой. А послабление будет в обрабатывающем секторе. То есть мы не только получим более социально справедливую систему налогообложения, но и дополнительные стимулы для перевода экономики на индустриальный ход развития», — пояснил он.

Одновременно парламентарий высказался против повышения ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов: «Ни в коем случае этого делать нельзя. Прежде всего пострадают обрабатывающие сектора».