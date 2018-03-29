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В Минпромторге рассказали о продовольственных карточках
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Минпромторг рассчитывает на введение продовольственных карточек в ближайшее время 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи населению в ближайшее время, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе форума «Ритейл в России».
«Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено», — сказал он.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RNS заявил, что запуск программы продовольственных карточек может произойти в 2019 году.
В прошлом году Мантуров говорил, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года. Тогда же министр отмечал, что объем ежегодных выплат в рамках продовольственной помощи гражданам может составить около 10 тыс. рублей на человека в год.
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