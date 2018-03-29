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В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин
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В ФАС не увидели причин для резкого роста цен на бензин 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что не наблюдает признаков дефицита на рынке бензина, сообщает RNS.
Он отметил, что ведомство не видит причин для резкого роста цен на бензин.
"У нас нет какого-либо дефицита… Ничего не изменилось, почему должна цена "плыть"?" — сказал он, комментируя заявления о возможном росте цен на бензин.
Артемьев пояснил, что такие заявления являются спекуляциями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о публикациях о возможном росте цен на бензин в России в правительство.
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