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ЕС придется договариваться с РФ по «Северному потоку-2»
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ЕК не сможет помешать «Газпрому» управлять «СП-2» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
По поручению Совета ЕС юристы подготовили вторую часть юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии (ЕК) к Газовой директиве, сообщает газета "Ведомости".
Юристы указывают, что принятие Газовой директивы не создает правовых оснований для распространения ее действия на морские трубопроводы, входящие в ЕС из третьих стран.
Даже с учетом возможных изменений Газовая директива "может применяться только к той части трубопровода, которая находится в пределах юрисдикции ЕС, а не к той части трубопровода, которая находится в юрисдикции третьей страны", заключили юристы. Для решения вопроса потребуется заключение межправительственного соглашения.
Газовая директива — один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы, направленного на развитие конкуренции.
В частности, применительно к газопроводам директива требует разделения полномочий транзитера и поставщика, а также обеспечения допуска третьих сторон к поставкам газа по трубе. 8 ноября 2017 г.
ЕК 8 ноября 2017 г. предложила внести в директиву поправки, которые распространяют действие директивы на морские газопроводы, входящие в Европу из третьих стран. В первую очередь это может отразиться на проекте газопровода "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год, который "Газпром" намерен проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. ЕК настаивает, что поправки не связаны с планами "Газпрома" по строительству трубопровода.
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