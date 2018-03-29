ЕС придется договариваться с РФ по «Северному потоку-2»

ЕК не сможет помешать «Газпрому» управлять «СП-2»

Юристы указывают, что принятие Газовой директивы не создает правовых оснований для распространения ее действия на морские трубопроводы, входящие в ЕС из третьих стран.

Даже с учетом возможных изменений Газовая директива "может применяться только к той части трубопровода, которая находится в пределах юрисдикции ЕС, а не к той части трубопровода, которая находится в юрисдикции третьей страны", заключили юристы. Для решения вопроса потребуется заключение межправительственного соглашения.

Газовая директива — один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы, направленного на развитие конкуренции.

В частности, применительно к газопроводам директива требует разделения полномочий транзитера и поставщика, а также обеспечения допуска третьих сторон к поставкам газа по трубе. 8 ноября 2017 г.