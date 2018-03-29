Дворкович: решение о допфинансировании РАН может быть принято в весеннюю сессию Госдумы

"Мы рассматриваем сегодня дополнительные предложения по финансированию деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук… уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок в закон о бюджете мы примем решение о дополнительном финансировании, что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не дожидаясь следующего года", — сказал он.

Среди технологий, которыми в будущем будет заниматься наука, Дворкович обозначил геномные исследования, развитие селекционной племенной базы в сельском хозяйстве, создание нового поколения реакторов в атомной энергетике и формирование подходов для нового этапа освоения космического пространства.

Говоря о работе над поправками в закон об академии наук, Дворкович напомнил, что проект поправок уже готов и в весеннюю сессию Госдумы поправки также могут быть приняты.