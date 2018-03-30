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Дворкович не исключил колебания цен на бензин
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Дворкович не исключил колебания цен на бензин 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Однако, по его словам, резкий рост не ожидается. «Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но рост далеко не такой, как писали», — сказал он журналистам.
Накануне трейдеры предрекли рост цен на бензин до пяти рублей за литр. Оптовые цены на топливо в России уже выросли до рекордного значения с 2012 года. С начала этого года АИ-92 подорожало на 8,8 процента, а АИ-95 на 12 процентов.
Сокращение поставок на биржу со стороны нефтяных компаний может сказаться на дальнейшем увеличении стоимости. По оценкам экспертов, нефтяные компании могут искусственно сдерживать поставки для создания дефицита и роста цен для конечных потребителей. Кроме того, нефтяники заинтересованы в экспорте топлива.
Запасы бензина накапливают и производители, чтобы к 1 апреля быть готовыми к периоду остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. Нефтяники, в свою очередь, заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом.
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