Дворкович не исключил колебания цен на бензин 

Однако, по его словам, резкий рост не ожидается. «Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но рост далеко не такой, как писали», — сказал он журналистам.
Накануне трейдеры предрекли рост цен на бензин до пяти рублей за литр. Оптовые цены на топливо в России уже выросли до рекордного значения с 2012 года. С начала этого года АИ-92 подорожало на 8,8 процента, а АИ-95 на 12 процентов.
Сокращение поставок на биржу со стороны нефтяных компаний может сказаться на дальнейшем увеличении стоимости. По оценкам экспертов, нефтяные компании могут искусственно сдерживать поставки для создания дефицита и роста цен для конечных потребителей. Кроме того, нефтяники заинтересованы в экспорте топлива.
Запасы бензина накапливают и производители, чтобы к 1 апреля быть готовыми к периоду остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. Нефтяники, в свою очередь, заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом.