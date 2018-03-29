Как управляют умами и деньгами инвесторов

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Почему инвесторы бегут с рынков, кто этим пользуется и как на это влияет информация.

Мнения аналитиков, статистика по оттоку и притоку капитала в фонды — все это тот самый шум, который зачастую мешает инвестору принимать верные решения. Российский рынок, например, накануне опустился до минимумов с февраля. Вот какая публикация появилась у агентства Bloomberg . Авторы пишут, что инвесторы бегут из российского рынка на фоне опасений обострения отношений РФ с Западом и в ожидании ответа нашей страны на высылку дипломатов.

Отток из VanEck Vectors Russia ETF с начала месяца достиг $169 млн, что может стать худшим показателем с июня, когда Сенат США проголосовал за ужесточение санкций в отношении РФ. Последние две недели, с тех пор как премьер-министр Тереза Мэй объявила о мерах в ответ на отравление проживающего в Великобритании бывшего российского шпиона, фонд почти ежедневно фиксирует отток средств. Сразу возникает вопрос, а что, инвесторы бегут только из рынка РФ? Или, может быть, они бегут со всех рынков, потому что там сейчас идет обвальное падение?Российский рынок, к слову, падает тоже в основном на внешнем фоне, а геополитику особо не отыгрывает. Еще более любопытно выглядят слова о том, что это максимальный отток средств с июня прошлого года. Однако нужно отметить, что в июне прошлого года видели минимумы рынка акций РФ, после чего последовало продолжительное и очень сильное ралли. Более того, на минимумах на рынок зашли колоссальные объемы денежных средств, причем за один день.

Это говорит лишь о том, что статистика по оттоку и притоку капитала в фонды не может быть основой для принятия инвестиционного решения. Если бы инвесторы выходили на пиках, это еще могло бы дать какую-то почву для размышлений, а если они уходят во время падения, это обычная реакция инвестора. Вообще, крупным спекулянтам выгодно, чтобы рядовые инвесторы продавали акции на падении, так как в таком случае эти самые крупные спекулянты могут купить акции по более низкой цене и в больших объемах. Когда рынок идет вверх, им выгодно, чтобы инвесторы входили в рынок, что дает возможность зафиксировать прибыль. Именно так работает этот механизм. Справедливости ради стоит сказать, что в заметке Bloomberg фигурирует статистика и о других площадках.