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В Красноярске бензин дороже, чем в других регионах Сибири
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В Красноярске бензин дороже, чем в других регионах Сибири 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Так, литр бензина Аи-92 в среднем по России стоит 38,06 рубля, в СФО — 37,18, в Красноярске — 37,25. Самый дешевый бензин в Сибири, по данным Красноярскстата, — в Абакане (37,08), самый дорогой — в Кызыле (38,18).
Среднероссийская цена литрв Аи-95 — 41,05 рубля, в среднем по Сибири — 39,50, в Красноярске — 39,49.
А вот цены на дизельное топливо в Красноярске одни из самых высоких и в России, и в Сибири. В среднем по стране его литр стоит 40,97 рубля, по Сибири — 41,60, а в Красноярске — 42,54. Обходит его только Кызыл — там дизтопливо стоит почти 45 рублей за литр.
Статистики также отмечают, что за последнюю неделю рост цен на Аи-92 и Аи-95 отмечался как в среднем по Росси, так и по СФО, однако в Красноярске цены остались на прежнем уровне. Что касается дизтоплива, его стоимость за неделю выросла везде, кроме Кызыла.
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