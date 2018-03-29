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В Госдуме заявили об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами
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В Госдуме заявили об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами 

Rambler News Service 1 час назад
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами. Об этом он заявил в ходе конференции Ассоциации банков России.
«Сейчас мы замечаем, что идёт целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. То есть мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе, о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи», — сказал он.
По словам Аксакова, депутаты подготовили совместно с ЦБ текст соответствующего законопроекта.
«В короткий промежуток обсудим и на следующей неделе, допускаю, что мы его уже внесём для того, чтобы эту проблему решить», — подвёл итог Аксаков.
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