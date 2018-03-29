В Госдуме заявили об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами 

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами. Об этом он заявил в ходе конференции Ассоциации банков России.
«Сейчас мы замечаем, что идёт целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. То есть мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе, о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи», — сказал он.
По словам Аксакова, депутаты подготовили совместно с ЦБ текст соответствующего законопроекта.
«В короткий промежуток обсудим и на следующей неделе, допускаю, что мы его уже внесём для того, чтобы эту проблему решить», — подвёл итог Аксаков.