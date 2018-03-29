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США могут пойти на блокировку российских активов
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США могут пойти на блокировку российских активов 

Банки Сегодня 33 минуты назад
Фото: Reuters
В последнем интервью посол США в столице РФ Джон Хантсман сообщил, что пока четкого решения по поводу блокировки российских активов еще не принято, но такую возможность американская сторона не исключает.
Первая причина, по которой США колеблются в принятии решения, — надежда на нормализацию отношений с Россией, сказал посол. Американскому дипломату задали вопрос о действии Венской конвенции, которая гарантирует активам неприкосновенность. На что американский дипломат заявил, что существуют и другие международные стандарты, которые позволяют замораживать активы отдельных лиц, представляющих опасность для государства и стран-агрессоров.
По мнению Джон Хантсмана, высылка российских дипломатов из США из-за отравления Сергея Скрипаля — это не повод для паники:
— Я люблю историю и очень часто обращаюсь к историческим книгам, которые описывают американо-российские отношения. Были времена настоящего кризиса, однако были и времена надежного сотрудничества, я бы даже сказал партнерства. Даже сейчас, несмотря на все разногласия и обвинения, мы сможем спокойно сесть за стол переговоров и обсудить все важные вопросы, — отметил Джон Хантсман.
Дипломат негативно высказался в отношении произошедшего в Солсбери. По его мнению, ответственные партнеры, которые хотят наладить отношения, так не поступают.
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