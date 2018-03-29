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Инвесторы сохраняют повышенный интерес к российским госбумагам, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Инвесторы сохраняют повышенный интерес к российским госбумагам, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Общим вызовом для валют развивающихся стран накануне стала публикация сильной статистики по ВВП из США. Сегодня данная тенденция может продолжиться публикацией данных по американской инфляции, формируя вызовы для рубля. Дополнительным источником негатива для российской валюты стали новые заявления со стороны Великобритании о перспективах введения новых санкций. На сей раз ограничения могут коснуться обслуживания российских еврооблигаций в ведущих западных клиринговых палатах Euroclear и Clearstream. Геополитическая премия, заложенная в курс рубля в настоящее время, по нашим оценкам, составляет примерно 1 рубль. Ключевыми вызовами для рубля в ближайшее время остается ужесточение риторики Запада, развитие темы торговых войн и нормализация денежно-кредитной политики в США и Европе. Буфером выступает умеренный оптимизм на рынке нефти. В ближайшей перспективе риски по российской валюте смещены в сторону ослабления.
Денежный рынок
Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 7-7.3%. Налоговый период завершен, однако фактор окончания месяца / квартала сохранит спрос на рублевую ликвидность умеренно повышенным на горизонте текущей и первой половины следующей недели. Далее мы ожидаем снижения ставок к уровню 6.8-7%. Накануне Минфин проводил аукционы по размещению ОФЗ на 30 млрд руб. Стоит отметить, что несмотря на возросшие политические риски в последнее время, инвесторы сохраняют повышенный интерес к российским госбумагам. Спрос превышал предложение почти в 3 раза, размещения прошли с минимальной премией.
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