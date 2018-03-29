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Пекин посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму»
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Пекин посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пекин посоветовал Вашингтону отказаться от мер, которые спровоцируют ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли.
"Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил, официальный представитель министерства коммерции республики Гао Фэн, передает РИА Новости.
Он отметил, что Китай опубликовал список контрмер после того, как США установили новые тарифы на сталь и алюминий. Его введут в действие, если не удастся договориться с Вашингтоном. После 31 марта пройдут консультации с участием министерств и представителей бизнеса, а затем будет опубликовано официальное заявление об ответных мерах.
"Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — добавил Гао Фэн.
При этом, по его словам, КНР не боится торговых войн, страна выступает против угнетения слабых и навязывания своей воли другим. Меры США в отношении Китая «отражают менталитет холодной войны», подчеркнул представитель министерства.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о новых торговых мерах в отношении Пекина в связи с торговой политикой КНР.
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