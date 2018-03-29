Пекин посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму»

Пекин посоветовал Вашингтону отказаться от мер, которые спровоцируют ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли.

"Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил, официальный представитель министерства коммерции республики Гао Фэн, передает РИА Новости

Он отметил, что Китай опубликовал список контрмер после того, как США установили новые тарифы на сталь и алюминий. Его введут в действие, если не удастся договориться с Вашингтоном. После 31 марта пройдут консультации с участием министерств и представителей бизнеса, а затем будет опубликовано официальное заявление об ответных мерах.

"Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — добавил Гао Фэн.

При этом, по его словам, КНР не боится торговых войн, страна выступает против угнетения слабых и навязывания своей воли другим. Меры США в отношении Китая «отражают менталитет холодной войны», подчеркнул представитель министерства.