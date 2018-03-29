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Великобритания взялась за недвижимость россиян
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Великобритания начала расследовать сделки россиян с недвижимостью 

Ведомости 30 минут назад
Фото: Reuters
Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании запустил расследование экономических преступлений, связанных с Россией, сообщает агентство Reuters.
Программа получила название «Российская коррупция в Британии». Особое внимание британские власти планируют уделить преступлениям, связанным с отмыванием денег.
«Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, эффективность мер, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не требовало столько внимания», — заявила глава комитета Ники Морган.
Британские власти в ходе обсуждения опирались, в том числе на данные Transparency International, согласно которым имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было куплено на средства «подозрительного происхождения». Часть средств — купленная россиянами британская недвижимость стоимостью 880 млн фунтов ($1,2 млрд).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что в начале марта времени на обсуждение «серьезных преступников и коррумпированных элит» не было, поскольку Лондон сосредоточился на мерах против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В отравлении Великобритания обвинила Россию.
Российские власти отвергают все обвинения в связи Москвы с отравлением Скрипаля. Тем не менее, в результате Великобритания и Россия выслали по 23 дипломата.
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