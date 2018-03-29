Великобритания взялась за недвижимость россиян

Великобритания начала расследовать сделки россиян с недвижимостью

Программа получила название «Российская коррупция в Британии». Особое внимание британские власти планируют уделить преступлениям, связанным с отмыванием денег.

«Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, эффективность мер, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не требовало столько внимания», — заявила глава комитета Ники Морган.

Британские власти в ходе обсуждения опирались, в том числе на данные Transparency International, согласно которым имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было куплено на средства «подозрительного происхождения». Часть средств — купленная россиянами британская недвижимость стоимостью 880 млн фунтов ($1,2 млрд).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что в начале марта времени на обсуждение «серьезных преступников и коррумпированных элит» не было, поскольку Лондон сосредоточился на мерах против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В отравлении Великобритания обвинила Россию.