Когда закончится нефть: нефтяные короли молятся на солнце

Саудовская Аравия — один из крупнейших мировых экспортеров нефти — взялась за развитие альтернативной энергетики. Она намеревается совместно с японской телекоммуникационной корпорацией Softbank построить крупнейшую в мире солнечную ферму мощностью 200 ГВт. Соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный директор Softbank Масаеши Сон.

Уже к маю текущего года стороны должны подготовить технико-экономическое обоснование проекта, а к 2019 году будут запущены первые солнечные установки проекта мощностью 3 и 4,2 ГВт. Согласно проекту, в полную силу весь каскад солнечных ферм заработает в 2030 году. Его расчетная мощность составит 200 ГВт.

Запасы на исходе В документе отмечается также, что стороны будут заниматься развитием производства солнечных панелей и накопительных мощностей на территории Саудовской Аравии, пишет Finanz.ru . Проект предусматривает создание 100 тысяч рабочих мест. Предполагается, что его реализация позволит увеличить ВВП королевства на 40 миллиардов долларов в год.

«Дело в том, что нефтяные месторождения Саудовской Аравии достаточно сильно выработаны, а шансов на открытие новых там нет. И совершенно отчетливо видно, что в обозримом будущем добыча нефти в Саудовской Аравии начнет падать», — пояснил эксперт «Ридусу». За солнечную энергетику саудиты взялись не случайно: у них для этого есть как минимум три весомых основания, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев . Первое и основное — стремление к диверсификации экономики.

В последние годы саудиты использовали очень серьезные методы повышения нефтедобычи, но возможности этих методов ограничены, и сейчас они подходят к такому порогу, когда падение производства станет неизбежным.

Эр-Рияде иллюзий тоже не питают: в стране существует государственная программа по переходу на высокотехнологичные производства и, судя по всему, она действительно последовательно воплощается в жизнь.

«К сожалению, в Саудовской Аравии ничего этого нет. Есть определенные результаты работы за последнее десятилетие, но они очень невелики», — отмечает аналитик. Но создавать подобные производства достаточно сложно. Необходимые для этого научные исследования требуют наличия научных школ, длительной работы и подготовки большого количества специалистов, а также специфической атмосферы, которая обеспечивала бы устойчивые условия для творчества.

И в этой ситуации подобные проекты очень важны и вполне укладываются в новую парадигму развития. Стремление к чистоте

Второй стимул — экологический. Саудовская Аравия, конечно, может добывать некоторое количество электроэнергии из нефти, но это грязное производство. По словам Танкаева, самая чистая энергетика — газовая. Но запасов газа в Саудовской Аравии фактически нет, голубое топливо приходится закупать в других странах. В частности, заключено предварительное соглашение о поставках СПГ компанией «НОВАТЕК» из России

В этих условиях наличие такого мощного источника абсолютно чистой энергии как солнечные фермы — достаточно большое благо. Намного меньше газа придется импортировать, и тратить на это деньги.

Третий стимул дает природа. Саудовская Аравия — одна из немногих стран, которая может относительно безопасно использовать энергию солнца и ветра, поскольку там очень большое количество солнечных дней и дуют постоянные ветра.

В Европе, например, в той же Великобритании , сделать ставку на солнечную энергетику нельзя, потому что значительное количество дней в году пасмурные, и солнечные батареи работать просто не смогут. И очень велики риски, что в тот момент, когда энергия понадобится больше всего, ее просто не окажется в нужных количествах.

Эксперт считает, что европейские страны с точки зрения безопасности в принципе не могут себе позволить долю солнечной и ветряной энергии в энергетическом балансе выше 10%, хотя уже сейчас она больше. Для Саудовской Аравии таких рисков нет. Закат нефтяной эпохи

«Если, например, в США из того, что публикуется, подавляющее большинство содержит в себе политические конъюнктурные элементы, в Саудовской Аравии этого нет практически совсем. То есть у них цифры не искажены, выводы делаются достаточно хладнокровно и без оглядки на международную политическую обстановку», — говорит Танкаев. В целом поведение Саудовской Аравии наглядно показывает, что нефтяная эра подходит к концу. Эта страна традиционно с большим уважением относится к аналитическим исследованиям и к работе экспертов. У них довольно много такого рода исследований производится и публикуется, причем, они очень качественно подготовлены.

«Все так и есть. И, скорее всего, нефтяной век закончится даже раньше, чем нефть в Саудовской Аравии», — соглашается аналитик. Пусть расцветают все цветы Саудиты прекрасно понимают: в создание чистой энергетики недаром вкладывается огромное количество денег, в итоге это приведет к ликвидации нефтяной энергетики. В качестве примера эксперт приводит известное, можно даже сказать уже хрестоматийное, высказывание одного из нефтяных министров страны о том, что каменный век закончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть.

«Российская энергетика самая чистая в мире, — уверяет Танкаев. — США одно время шли с нами примерно на одном уровне, но сейчас они несколько снизили долю газа в своем энергопотреблении, у них чуть больше 30%». Россия тоже прекрасно понимает, что черному золоту осталось властвовать сравнительно недолго, и комплексно развивает все виды энергетики. В основном, конечно же, делается ставка на газ. Страна занимает первое место в мире по доле газа в энергопотреблении, в российском энергетическом балансе голубое топливо в настоящий момент составляет более 51%.

Есть и достаточно много действующих живых проектов во всех областях возобновляемой энергетики, причем, зачастую они совсем не государственные, а частные. Например, сейчас очень болезненной темой является утилизация мусора. И есть проекты по его использованию для производства энергии. Оказывается, дешевле переработать мусор в топливо и произвести из него тепло и энергию, чем захоронить или складировать на зловонных полигонах.

России с ее залежами газа такие проекты пока не особенно нужны, но люди активны, многие рассчитывают на этом заработать, в конечном итоге и зарабатывают. Где-то подобные инициативы реализованы с помощью иностранных компаний. В частности, в свое время большой грант получила Камчатка, где американцы построили приливные станции.

Есть и другие примеры. Так, медленно, но все же восстанавливается производство этанола, то есть этилового спирта. В СССР эта промышленность была достаточно мощной, но с распадом державы практически полностью была уничтожена из-за того, что провести границу между питьевым алкоголем и топливным в стране было невозможно. В результате этанол облагался огромными акцизами и как топливо был абсолютно невыгоден.

При этом во всем мире этиловый спирт очень широко используется как компонент бензина, для экологии это тоже очень полезно. В Европе любой бензин содержит не меньше 15% алкоголя. В США моторного этилового спирта производят больше, чем бензина в России, — порядка 40 миллионов тонн в год. В России же — около 300 тысяч тонн в год. Но и это уже прогресс по сравнению с тем периодом, когда его вообще перестали производить.