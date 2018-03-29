В Госдуме предложили чипировать мигрантов

По словам Иванова, такую инициативу он выдвинул во время заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Депутат предложил обязать мигрантов носить браслеты с чипом, который будет содержать «информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные».

По мнению парламентария, эта мера позволит повысить эффективность контроля над пребыванием мигрантов в стране. Иванов сослался на данные статистики МВД , согласно которым в 2017 году в России было зафиксировано более 136 тысяч «подобных правонарушений».

«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например», — написал Иванов в ответ комментаторам. Интернет-пользователей возмутила идея чипировать мигрантов. Некоторые сравнили это с «выжиганием клейма» и «выбиванием номера» на руке.

Он отметил, что браслет также будет содержать информацию о группе крови и заболеваниях.

Депутат посоветовал спросить на улице у трудового мигранта, «как ему комфортнее — кучу документов с собой носить или современный браслетик на руке».