В Госдуме предложили чипировать мигрантов 

Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») предложил чипировать трудовых мигрантов. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
По словам Иванова, такую инициативу он выдвинул во время заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
Депутат предложил обязать мигрантов носить браслеты с чипом, который будет содержать «информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные».
По мнению парламентария, эта мера позволит повысить эффективность контроля над пребыванием мигрантов в стране. Иванов сослался на данные статистики МВД, согласно которым в 2017 году в России было зафиксировано более 136 тысяч «подобных правонарушений».
Интернет-пользователей возмутила идея чипировать мигрантов. Некоторые сравнили это с «выжиганием клейма» и «выбиванием номера» на руке.
«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например», — написал Иванов в ответ комментаторам.
Он отметил, что браслет также будет содержать информацию о группе крови и заболеваниях.
Депутат посоветовал спросить на улице у трудового мигранта, «как ему комфортнее — кучу документов с собой носить или современный браслетик на руке».