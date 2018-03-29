В КНР предупреждают Вашингтон о падении в им же «вырытую яму»

Китай советует США воздержаться от ухудшения двусторонних торговых отношений.

Китай не стал молчать после введения Америкой повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий и подписания президентом США меморандума «О борьбе с экономической агрессией Китая».

«Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму», — заявили в Министерстве коммерции КНР.

По мнению Китая, торгово-экономические меры, которые приняли в США, это отражение менталитета холодной войны. Пекин не боится торговой войны, но не стремится к ней, сообщают «Известия»

«Мы надеемся, что США смогут остановиться, пока не поздно, в противном случае мы будем биться до победного конца», — заявили в Минкоммерции КНР.