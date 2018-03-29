Опасения трейдеров относительно рубля не оправдались 

Опасения трейдеров относительно рубля не оправдалисьНапомним, в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью. Британская сторона настаивает на причастности России к происшествию. После случившегося Великобритания выслала 23 российских дипломата, а Тереза Мэй отправилась в Совет Европы, чтобы призвать другие страны ЕС на разрыв дипломатических отношений с Россией. В результате страны ЕС и США выдворит около 139 российских дипломатов.
Произошедшие события немного повлияли на цену российской валюты. Но негативные прогнозы аналитиков не оправдались. Ожидаемый обвал рубля не состоялся даже при высылке 139 российских дипломатов.
На данный момент, эксперты говорят, что рубль продолжает держаться «на плаву» из-за возросшего интереса со стороны трейдеров к нефти. Аналитик «Альпари» Владислав Антонов вовсе приводит оптимистичный прогноз. По его словам, к концу торгов 28 марта, либо на открытии торгов 29 марта, рубль может существенно укрепиться из-за проведенных Минфином РФ аукционов ОФЗ, общая сумма которых составляет 30 миллиардов рублей.