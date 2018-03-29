В РФ создадут экспертный совет по закупкам госкомпаний

При Минфине создадут экспертный совет по закупкам госкомпаний

При министерстве финансов планируется создать экспертный совет по закупкам госкомпаний и госкорпораций, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Решение принято по итогам совещания крупнейших госкомпаний с властями. В совет войдут представители госкомпаний, федеральных органов исполнительной власти, «Корпорации МСП» и заказчики.

Ранее госкомпании заявляли о необходимости скорректировать федеральный закон №223, который описывает правила их закупок. В частности, нарекания вызвала норма, согласно которой «дочки» госкомпаний каждый раз при изменении положения о закупках материнской компании также должны вносить аналогичные коррективы.

Кроме того, госкомпании жалуются на малое число оснований для проведения закрытых закупок, а также хотят сохранить право на проведение части конкурентных закупок в бумажной, а не электронной форме. Помимо этого, госкомпании не согласны с переводом под действие ФЗ №223 коммерческих закупок, которые ранее проводились согласно нормам Гражданского кодекса.

Также госкомпании считают, что на их коммерческой деятельности может отрицательно сказаться сужение перечня возможностей проводить закупки конкретной продукции (с указанием товарных знаков, фирменных наименований, патентов и т.д.).