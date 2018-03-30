Рост мировых фондовых площадок, включая российские, на данном этапе выглядит как отскок, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Также на позитивные настроения игроков оказывало влияние закрытие квартала, где по его итогам индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,2%, несмотря на впечатляющий старт с обновлением исторических максимумов в январе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась еще на четыре базисных пункта до 2,74%, продемонстрировав самые низкие значения более чем семь недель.

Сегодня торги в США проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,52%, закрывшись на отметке $70,21 на фоне экспирации по фьючерсному контракту Brent на бирже The ICE Futures Europe и данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавших снижение числа нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на семь единиц.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68,60 и $68 (новый контракт). Сопротивления расположены на $69,90 и $70,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2274,62 п., прибавив 1,13%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2260 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п. -2190 п. Сопротивления расположены на 2280 п. и 2300 п., проход последнего даст сигнал на среднесрочную покупку.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124500 п. и основной 123500 п., при проходе которой инструмент снова подвергнется продажам. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 126000 п. и основное на 128000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,25, укрепившись на 0,36% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок.

В апреле для курса национальной валюты ситуация на нефтяном рынке по-прежнему будет важнее, чем продолжающееся сокращение разницы между ставками ФРС Банка России . Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов никак не повлияло на курс национальной валюты. Основную поддержку российской валюте на долгом горизонте будут продолжать оказывать относительно высокие нефтяные котировки. Несмотря на то что американские производители сланцевой нефти стремятся к увеличению доли на рынке «черного золота», соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ будет способствовать стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей.

В настоящий момент на рубль основное влияние оказывает новое бюджетное правило, которое фактически выполняет функцию валютного регулирования. Крепкий рубль не интересен в экономическом смысле. При его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, а это невыгодно ни экспортерам, ни бюджету, особенно в условиях готовящихся масштабных инфраструктурных проектов, озвученных главой государства. По моим оценкам, в течение следующего месяца рубль будет находиться в диапазоне 56,5-59 по отношению к доллару США.