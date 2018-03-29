Медведи уже захватили мировые рынки активов?

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика» В своем новом отчете BofA анализирует как действовали режимы волатильности за период, охватывающий бычьи и медвежьи рынки, когда волатильность бычьего рынка, как правило, является хорошим предвестником волатильности медвежьего рынка.

Банк обнаружил, что во время рыночных циклов волатильность обычно предсказуема, и на бычьих рынках появляется «улыбка волатильности», в которой реализованная волатильность бывает более высокой в течение первого и четвертого квартилей каждого периода относительно второго и третьего квартилей.

Это говорит о том, что волатильность растет ближе к концу бычьего рынка. Что довольно странно, потому что, как отмечает Нитин Саксена, совсем недавно, в конце января и вплоть до февральского шока волатильности, реализованная волатильность была на самых минимальных уровнях в истории, что говорит о возможном еще более повышательном давлении по мере приближения поздних этапов бычьего рынка. Реализованная волатильность в течение 12 месяцев по состоянию на 26 января 2018 года (пик текущего цикла) составила 7%, что ниже уровня наименее волатильного бычьего рынка в истории с июня 1962 года по февраль 1966 года, когда реализованная волатильность составила 8,4%. Как быстро все поменялось за последние 2 месяца, когда и подразумеваемая, и реализованная волатильность резко выросли. Итак, чего следует теоретически ждать дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, BofA сначала рассматривает один из примеров и считает, что на основе исторических данных волатильность выросла на 75% за последние 12 месяцев на бычьем рынке относительно периода, предшествующего последним 12 месяцам. В нижеприведенном графике BofA слева рассматриваются некоторые из наиболее популярных недавних бычьих рынков и реализованная волатильность SPX от 24 месяцев до 12 месяцев до конца периода против реализованной волатильности SPX в течение последних 12 месяцев.

На графике показано, что в 9 из 12 периодов (выше пунктирной линии) отмечен рост волатильности, самый крупный во время бычьего рынка, который завершился к началу Второй мировой войны. Другими словами, «история предполагает, что, если мы действительно находимся в финале периода нынешнего бычьего рынка, скорее всего, мы увидим повышательное давление на реализованную волатильность». Разумеется, рост волатильности сам по себе не является необходимым и достаточным условием для рецессии, хотя, даже если медвежий рынок продлится 24 месяца, по-прежнему сохранится тенденция к росту волатильности, согласно BofA. Более того, даже если нынешний бычий рынок продлится еще дольше — то, о чем говорит практически каждый аналитик Уолл-стрит — стоит ожидать еще больше всплеска в реализованной волатильности. В частности, волатильность растет в последние 2 года бычьего рынка по сравнению с годом ранее. Наиболее яркие примеры отмечены во время бычьего рынка с октября 1990 года по июль 1998 года, а также в августе 1987 года. Следующий вопрос BofA вызывает беспокойство, разве что только у быков, потому что банк спрашивает, «что, если январь 2018 года был пиком, и сейчас мы находимся в начале нового медвежьего рынка?»Чтобы ответить на этот вопрос, BofA продолжает анализ выше, чтобы изучить как волатильность отреагирует в течение первых 12 месяцев последующего медвежьего рынка относительно последних 12 месяцев бычьего рынка. Результаты банка говорят о том, что в 13 из 15 случаях перехода от бычьего к медвежьему рынку волатильность будет расти. Конечно, этот результат совсем не удивителен, так как все ожидают, что волатильность медвежьего рынка превысит волатильность бычьего рынка (в конце концов, полный период среднего уровня волатильности медвежьего рынка составляет 21% против 12,9% волатильности бычьего рынка).