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ЦБ отозвал лицензию у двух банков
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Центробанк отозвал лицензию у двух банков 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Лайтбанка (Москва) и самарского Активкапитал Банка (АК Банк), сообщает пресс-служба регулятора.
Лицензии отозваны 29 марта. В обе кредитные организации назначены временные администрации. Банки являются участниками системы страхования вкладов.
В сообщении ЦБ уточняется, что на 1 марта 2018 г. по величине активов Лайтбанк занимал 425-е место в банковской системе России. Активкапитал Банк на этот же момент занимал 117-е место в банковской системе России по величине активов, указывает регулятор.
У Лайтбанка проблемы возникли «в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц», говорится в сообщении ЦБ. Регулятор считает, что кредитная организация неадекватно оценивала качество кредитного портфеля. «Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств Лайтбанка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — подчеркнули в ЦБ.
Ранее АктивКапитал банк перестал выдавать средства вкладчикам из-за отсутствия наличности в кассе и просил клиентов записываться в очередь для получения денег. Тогда же кредитная организация ввела ограничения по времени обслуживания физических лиц.
«В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами», — пояснят регулятор.
По мнению Банка России, произошедшее имеет «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Соответствующую информацию ЦБ передал в правоохранительные органы.
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