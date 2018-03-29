Приватизация в российских регионах оказалась «не в тренде», несмотря на дефицит бюджета

Авторы доклада Высшей школы экономики (ВШЭ), призванного оценить, какие возможности в погашении долгов могла бы дать российским регионам приватизация пришли к выводу о том, что долги и дефицит не стимулируют их управлять собственностью.

Продавать регионам ничего не хочется, а иногда — просто нечего, пишет газета

"Ведомости" . На 1 февраля 2018 года доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, отмечается в докладе. Ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация долгов, которая может дать регионам дополнительные 400 млрд рублей.

Составители доклада ВШЭ выбрали 18 регионов в каждом из федеральных округов — и с профицитом бюджета, и с дефицитом.

Самая существенная статья поступлений в региональные бюджеты — налоговые платежи: до 80%, из них на налог на прибыль приходится 23%, на подоходный налог — 30%.

Лучше всего дела обстоят в Якутии , где план приватизации в 2016 год выполнен на 318%. Данных о выполнении планов приватизации регионами за 2017 год пока нет, получить их газете не удалось.

Доходы регионов от приватизации в 2015-2017 годы составили не более 2%, в основном продавали материальные и нематериальные активы Москва, Московская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ . На 2018 год по планам приватизации регионов поступления составят не более 1% доходов. Незначительна и доля в поступлениях в региональные бюджеты от продажи акций и других форм участия в капитале.

Дефицитным регионам часто нечего продавать, недвижимость относится в основном к ведению муниципалитетов, где многие объекты, например бывшие школы, неликвидны, пояснил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах , а если продавать по заниженной стоимости, могут возникнуть вопросы у контрольных органов, скажем у Счетной палаты