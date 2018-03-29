Приватизация в российских регионах оказалась «не в тренде», несмотря на дефицит бюджета 

Авторы доклада Высшей школы экономики (ВШЭ), призванного оценить, какие возможности в погашении долгов могла бы дать российским регионам приватизация пришли к выводу о том, что долги и дефицит не стимулируют их управлять собственностью.
Продавать регионам ничего не хочется, а иногда — просто нечего, пишет газета
"Ведомости". На 1 февраля 2018 года доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, отмечается в докладе. Ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация долгов, которая может дать регионам дополнительные 400 млрд рублей.
Составители доклада ВШЭ выбрали 18 регионов в каждом из федеральных округов — и с профицитом бюджета, и с дефицитом.
Самая существенная статья поступлений в региональные бюджеты — налоговые платежи: до 80%, из них на налог на прибыль приходится 23%, на подоходный налог — 30%.
В большинстве регионов планы по приватизации не выполняются. Так, в Сахалинской области в 2014-2015 годах не было доходов от приватизации вовсе, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области они незначительны. В Северной Осетии план приватизации выполнен на 2% в 2016 году.
Лучше всего дела обстоят в Якутии, где план приватизации в 2016 год выполнен на 318%. Данных о выполнении планов приватизации регионами за 2017 год пока нет, получить их газете не удалось.
Доходы регионов от приватизации в 2015-2017 годы составили не более 2%, в основном продавали материальные и нематериальные активы Москва, Московская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ. На 2018 год по планам приватизации регионов поступления составят не более 1% доходов. Незначительна и доля в поступлениях в региональные бюджеты от продажи акций и других форм участия в капитале.
Дефицитным регионам часто нечего продавать, недвижимость относится в основном к ведению муниципалитетов, где многие объекты, например бывшие школы, неликвидны, пояснил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, а если продавать по заниженной стоимости, могут возникнуть вопросы у контрольных органов, скажем у Счетной палаты.
Тот факт, что приватизация оказалась «не в тренде», связан с улучшением состояния бюджета, говорит Николай Кащеев, директор по исследованиям "Промсвязьбанка". Федеральный бюджет от приватизации получил чуть более 14 млрд рублей, тогда как план был более 42 млрд рублей.