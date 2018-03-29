Коррекция к росту — нормальное явление, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Но высокие цены на нефть позволяют надеяться, что за мартовским спадом последует подъем рынка. Акции Сбербанка об. ранее тянули рынок наверх, а теперь тянут вниз. Но простите — до текущего снижения котировки акций росли с июня месяца прошлого года (с рядом промежуточных боковых коррекций). Коррекция к росту после роста котировок на 90% (с июня) вполне нормальное явление.

Саудовская Аравия и Россия обсуждают детали беспрецедентного соглашения по продлению контроля экспорта нефти. Эр-Рияд Москва работают над соглашением, в рамках которого будет осуществляться активное управление нефтяными рынками, возможно, в течение 20 лет. ОПЕК разрабатывает «очень долгосрочное» соглашение в целях продления кооперации с другими странами-нефтеэкспортерами, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в среду на энергетической конференции в Багдаде. Ранее об этом также сообщил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммад бен Сальман в интервью Reuters . «Думаю, страны ОПЕК этого очень хотят. И, по всей видимости, соглашение между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, на самом деле, послужило стартом для этого нового формата, — сказал в среду CNBC нефтяной аналитик в Panmure Gordon Колин Смит . — Я думаю, что достичь полноценного соглашения, по которому Россия фактически становится членом картеля, в данный момент будет немного трудновато».

Текущее соглашение между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, в рамках которого предполагается сокращение добычи на 1,8 млн б/д, будет пересмотрено в июне и, согласно ожиданиям, будет продлено до конца года. Затем соглашение будет снова пересмотрено в декабре. «Удастся ли заключить беспрецедентное соглашение между нефтепроизводящими странами сроком на десять лет и более, еще неясно. Но очевидно одно: в обозримом будущем нет даты конца отношений Саудовской Аравии и России», — полагает аналитик по нефти в PVM Oil Associates Стефен Бреннок.

В среду фондовый рынок США снова показал снижение по итогам торгов. Торговая сессия отличилась необычно высокой волатильностью. Инвесторы реагировали на позитивную статистику по экономическому росту в США и продажам жилья, причем всё это на фоне продолжающегося падения акций технологических компаний. По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,04% до 23848,42. S&P 500 потерял 0,29% и закрыл сессию на отметке 2605,00. На индексе широкого рынка негативно сказались сектора энергетики, информационных технологий и потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Особенно сильным падением отличились акции Amazon , потеряв в цене за день 4,38%. Индекс Nasdaq Composite понизился на 0,85% до 6949,23. Представители Facebook сообщили, что компания усовершенствует настройки приватности. Это помогло акциям Facebook выйти из непрекращавшегося падения и подрасти по итогам торгов среды на 0,53%. Также инвесторы обратили внимание на геополитические новости. Китай подтвердил информацию о визите главы Северной Кореи Ким Чен Ына . По некоторым сообщениям, страна выразила приверженность ядерному разоружению Корейского полуострова. После этого Дональд Трамп написал в твиттере, что глава Китая Си Цзиньпин сообщил ему, что встреча прошла «очень хорошо».

Акции Tesla потеряли в цене по итогам торгов 7,67%. После закрытия торгов во вторник Moody’s Investors Service понизила кредитный рейтинг компании с B2 до B3, отметив проблемы с ликвидностью. Некоторые аналитики стали говорить о вероятном банкротстве компании в перспективе трех месяцев. Когда денежная политика ФРС ужесточается инвесторы начинают более щепетильно подходить к выбору акций — денег на покупку модных игрушек у них нет.

Экономика США в четвертом квартале выросла сильнее, чем думали раньше, сообщило Министерство торговли США. В сторону повышения пересмотрен показатель по расходам домохозяйств на услуги, а оценка падения инвестиций в запасы была понижена. Согласно третьей (окончательной) оценке от министерства торговли страны, рост ВВП США за четвертый квартал составил 2,9% годовых (ожидалось 2,7%), против прежней оценки в 2,5%. Потребительские расходы, которые составляют наибольшую долю ВВП, увеличились на 4% (ожидалось 3,8%), против прежней оценки в 3,8%. На последнем заседании ФРС США медианный прогноз участников по росту ВВП составил 2,7% на этот год, в то время как в декабре участники давали прогноз в 2,5%. Рост экономики продолжается уже девятый год, и позднее в 2018 году период роста экономики должен стать вторым по продолжительности за всю историю. Согласно статистике по ценам в вышедшем отчете по ВВП, инфляция в отчетном периоде была около целевого уровня ФРС в 2%. Индекс цен PCE, за исключением еды и энергетики, который ФРС предпочитает для оценки роста инфляции, вырос на 1,9% годовых и пересмотрен не был.

Удастся ли котировкам Сбербанка об. закрепиться над поддержкой 250? Думаю, что мы увидим ложное пробитие этого уровня «медведями» с последующим отскоком наверх. Отскок будет небольшим, потому что в данный момент акция перегружена «маржинальными» длинными позициями. Для более качественного роста желательно пробить вниз текущий июньский восходящий тренд и стряхнуть лишние длинные позиции — хорошая поддержка по FIBO находится на уровне 229.

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