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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка» 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Лайтбанка». Об этом информирует пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт» ООО КБ «Лайтбанк», рег. № 3177, г. Москва (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД-775)», — говорится в сообщении.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка».
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