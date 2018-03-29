ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Лайтбанка». Об этом информирует пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт» ООО КБ «Лайтбанк», рег. № 3177, г. Москва (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД-775)», — говорится в сообщении.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка».