«Граждане склонны переоценивать свои возможности»

Тот, кто хочет посмотреть, куда сейчас уходят в России деньги, может встать в одну из длинных очередей в супермаркетах. Или просто сесть в машину и совершить экскурсию по окраинам Москвы . Бесконечные ряды зданий тянутся к небу на окраинах города. Бетонные громады почти не оставляют места для зеленых парков. И все равно квартиры там раскупаются как горячие пирожки. Не только молодые москвичи покупают здесь себе небольшую собственность за сумму в пересчете от 70 000 до 100 000 евро, хотя большинство из них зарабатывает в месяц лишь от 30 000 до 70 000 рублей (от 420 до 990 евро). Особенно активно покупают здесь квартиры приезжие из провинции, хотя их условия работы во многих случаях не так хороши. Все равно платит банк. И он делает это с готовностью, какой не было уже много лет. Со второй половины прошлого года банки изо всех сил выдают ипотеки. В декабре их объем достиг уровня рекордного месяца 2009 года. При этом после двух лет рецессии слабенький рост экономики составляет лишь около 1,5%.

Снижены процентные ставки Тем не менее, согласно данным Центрального банка , в прошлом году россияне взяли в долг на покупку квартир свыше двух триллионов рублей (28,3 миллиарда евро). Это на 37% больше, чем в 2016 году, и значительно больше, чем максимум до начала экономического кризиса 2014 года. И этот кредитный ажиотаж в январе этого года продолжился со сказочным плюсом в 86%, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Покупка квартир в долг — самый впечатляющий пример того, как кредитная волна катится по стране и охватывает все сферы жизни. Автомобили, бытовая техника или покупки для ежедневного потребления: деньги в долг снова популярны. Это связано прежде всего с тем, что Центральный банк, который в конце 2014 года во избежание банковского краха довел процентную ставку до 17%, теперь постепенно снизил ее до 7,25%.

Между тем то, что экономике идет, собственно говоря, на пользу, беспокоит даже президента страны Владимира Путина . Вскоре после его переизбрания на четвертый срок, в который он пообещал оздоровить экономику и заложить основы продолжительного благосостояния, такая ситуация ему не может нравиться: кредитный пузырь, который раздувается и потом лопнет, перечеркивает его планы и тем самым иллюзию, будто в России все хорошо и экономика развивается.

Без гарантий На прошлой неделе он вызвал к себе Германа Грефа , чтобы получить более ясную картину. В конечном счете 54-летний бывший министр экономики руководит крупнейшим банком страны, Сбербанком , который задает тон в отрасли и отвечает за 38% всех российских частных кредитов. Если государственный Сбербанк со своими 16,5 тысячами филиалов притормозит раздачу кредитов, то за ним придется тянуться всем конкурентам. В прошлом году Сбербанк выдал на 21,5% больше потребительских кредитов.

Путин хотел узнать, не представляет ли опасность такой, казалось бы, необузданный кредитный аппетит населения. Да, за этой ситуацией надо уже «очень внимательно следить, это верно, — сказал Греф. — Но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблему еще не будет острой». Другие экономические руководители смотрят на это иначе. Выдачи потребительских кредитов растут слишком быстро, а именно, в зависимости от сезона, на 20%, забил в феврале тревогу министр экономики Максим Орешкин . Прежде всего его беспокоит то, что речь опять идет в основном о необеспеченных кредитах. Нельзя повторять ошибки 2011 и 2012 годов, когда выдача необеспеченных кредитов выросла в год более чем на 50% и Центральному банку пришлось вводить ограничения, сказал он.

Управляемые СМИ И действительно, ошибки последней кредитной эйфории обошлись русским и их банкам дорого, когда в конце 2014 года начался экономический кризис. Потому что за год до этого никто не думал, что столь важные для страны цены на нефть неожиданно рухнут более чем наполовину.

Никто не предсказывал и западных санкций, которые только ускорили резкое падение курса рубля. И никто не хотел понять, что эта модель роста экономики исчерпала себя уже в 2013 году и во время рецессии 2015 и 2016 годов реальные доходы упадут впервые за эру Путина. Рецессия пришла весьма неожиданно, и это связано также с тем, что об экономике в основных государственных СМИ сообщалось скупо и прежде всего диффиренцированно. Там Путина представляли гарантом стабильности, а это требует, чтобы и экономическое состояние изображалось более позитивно, чем оно есть на самом деле.

Грозят более строгие правила Это касалось и статистического ведомства, которое сообщило, например, в январе о стабилизации реальных доходов, хотя при ближайшем рассмотрении произошло снижение на 7%, как установил Кирилл Тремасов , бывший шеф отдела макроэкономических прогнозов в министерстве экономики . И прежде всего до населения не дошло, что, по словам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, рост экономики в ближайшие годы будет оставаться на уровне скромных 2%, если не провести решительные структурные реформы. Все это станет проблемой прежде всего в том случае, если банки, которые по государственному телевидению агрессивно агитируют за потребительские кредиты, будут выдавать все больше необеспеченных кредитов. Сбербанк, который до сих пор требовал от 13% до 20%, теперь предлагает аналогичные кредиты за 11,5%. Для россиян, которые привыкли к совершенно другим процентным ставкам, это очень привлекательное предложение. «Если объемы необеспеченных кредитов будут расти и дальше в таком темпе, то это уже станет сигналом тревоги, — считает Михаил Доронкин из российского рейтингового агентства АКРА. — Обычные граждане склонны переоценивать свои финансовые возможности».

Сбербанк и его соратники смотрят на это по-другому. А Центральный банк, который одновременно является в Сбербанке акционером, имеющим контрольный пакет акций, напротив, согласен с этим. Он планирует уже с 1 мая ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.