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Рубль выработал иммунитет к внешней политике
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Рубль выработал иммунитет к внешней политике 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сегодня рубль может ослабеть к доллару и евро, рассказал "Российской газете" начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов. Национальная валюта пойдет на поводу у нефти, считает он.
На рубль сегодня влияет слишком много факторов, но при этом можно сказать, что определенный иммунитет к геополитическим новостям все-таки налицо. По крайней мере, сильного ослабления к доллару и евро на фоне последних событий не произошло. Сейчас главные факторы — нефть и динамика доллара к индексу других валют. Рубль реагирует на снижение денежных единиц других развивающихся стран к доллару. Что же касается геополитики, то влияние текущего локального кризиса пройдено — те меры, которые предпринял Запад, больше относятся к дипломатии, чем к экономике, и не так уж и взволновали валютный рынок.
Вчера рубль в течение всего дня испытывал внешнее давление, слабея к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, которая, в свою очередь, не смогла "переварить" укрепление доллара и данные Американского института нефти (API) о росте нефтяных резервов в США сразу на 5,3 миллиона баррелей.
Официальный курс доллара на сегодня, 29 марта, составляет 57 рублей 56 копеек (укрепление на 39 копеек). За один евро дают 71 рубль 33 копейки (укрепление на 7 копеек).
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