Парк высоких технологий в Якутске откроют до конца года

ЯКУТСК , 29 марта. / ТАСС /. IT-парк в Якутске планируют открыть в конце 2018 года. Это ключевой объект, который должен появиться к 100-летнему юбилею Якутской АССР в 2020 году, сообщил в четверг на заседании правительства и. о. министра экономики Денис Белозеров

"В конце 2018 года начнет работу парк высоких технологий — IT-парк. В Якутске будет создан комплекс в сфере высоких технологий инновационного сектора экономики, а также новой цифровой экономики Якутии , не связанной с освоением минеральных ресурсов", — сказал Белозеров.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписало рамочное соглашение с китайской компанией Huaqing Housing Holding, которое предусматривает создание IT-парка на территории республики. По мнению региональных властей, соглашение позволит привлечь инвестиции в республику в такие сферы, как IT-технологии и производство промышленного оборудования.

Идея создания Парка высоких технологий появилась в 2013 году, ее инициаторы — Ассоциация IT-отрасли РС (Я) и технопарк «Якутия». По замыслу разработчиков, IT-Парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским IT-специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.