В США заявили, что принятие инфраструктурного плана Трампа может занять больше года

ВАШИНГТОН, 29 марта. / ТАСС /. Администрация президента США Дональда Трампа готова к тому, что процесс утверждения инфраструктурного плана главы государства на общую сумму в $1,5 млрд может затянуться и потребовать принятия целого ряда законопроектов. Об этом в среду на специальном брифинге журналистам сообщил один из представителей администрации высокого ранга.

"Мы дадим инфраструктурному плану мощный толчок в этом году, — заверил он. — Мы надеемся, что большая его часть будет выполнена в этом году, но то, что не получится сделать в этом году, перейдет на следующий год. Мы никогда не ожидали, что это будет быстрый и легкий процесс".

По словам представителя администрации, обновление инфраструктуры в стране — это приоритетный вопрос для Трампа. В связи с этим разъяснять основные его положения Конгрессу будут сразу пять министров. При этом чиновник заметил, что «один законопроект вряд ли будет включать в себя все элементы» плана, так как речь идет о всеобъемлющем подходе. Поэтому потребуются несколько законодательных инициатив.

"Ни для кого не секрет, что американская инфраструктура стремительно устаревает", — указал он. В администрации полагают, что начинание Трампа позволит добавить от 0,1 до 02, % к ВВП страны в год. Более того, по подсчетам экономистов, на 10 лет от 290 тыс. до 414 тыс. американцев будут обеспечены рабочими местами. Сам президент в четверг направится в Ричфилд (штат Огайо), где во время публичного выступления расскажет об инфраструктурных проектах.