Кнежевич: Черногория должна сотрудничать и с Западом, и с Востоком

В Черногории 15 апреля состоятся президентские выборы, на которые парламентская оппозиция выдвинет единого кандидата Младена Боянича.

"Согласно конституции, мы обязаны организовать референдум в случае присоединения Черногории к ЕС. Как лидер партии, которая, с одной стороны, решительно выступает за членство в ЕС, я должен отметить, что Евросоюз испытывает серьезные проблемы. Большой вопрос, будет ли он существовать к 2025 году в нынешней форме.