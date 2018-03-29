Кнежевич: Черногория должна сотрудничать и с Западом, и с Востоком 

Лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич рассказал о том, можно ли рассчитывать на то, что Черногория присоединится к ЕС в 2025 году, передает газета «Известия».
В Черногории 15 апреля состоятся президентские выборы, на которые парламентская оппозиция выдвинет единого кандидата Младена Боянича.
"Согласно конституции, мы обязаны организовать референдум в случае присоединения Черногории к ЕС. Как лидер партии, которая, с одной стороны, решительно выступает за членство в ЕС, я должен отметить, что Евросоюз испытывает серьезные проблемы. Большой вопрос, будет ли он существовать к 2025 году в нынешней форме.
Поэтому нам необходимо устанавливать плотные экономические связи со странами Евразийского союза. Я по-прежнему считаю, что, когда речь заходит об экономике, Черногория должна сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Нам следует предпринять дипломатические и экономические шаги и установить тесные контакты со странами Евразийского экономического союза, чтобы в итоге не остаться ни с чем", — сказал он.