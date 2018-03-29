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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы
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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы 

РИА Новости 51 минуту назад
ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы, говорится в сообщении Федерального секретариата по экономике (SECO) Швейцарии.
"Федеральный совет ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы. Таким образом Швейцария присоединяется к санкциям, введенным ЕС в связи с нарушениями прав человека и ухудшением в стране демократических прав и институтов", — говорится в заявлении.
Санкции, в частности, предусматривают ограничения в поставке оружия, техники и оборудования, которое может быть использовано для репрессий, поставку спецтехники для слежения. Кроме того, замораживаются банковские активы и другие экономические ресурсы, включая имущество и недвижимость, а также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию.
Санкции затронули семерых представителей руководства Венесуэлы: главу МВД Нестора Ревероля, директора Национальной службы разведки Густаво Лопеса, председателя Национального избирательного совета Тибисая Лусена, главу правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председателя Верховного суда Майкель Морено, генпрокурора Тарека Уильяма Сааба и депутата Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
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