Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы

"Федеральный совет ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы. Таким образом Швейцария присоединяется к санкциям, введенным ЕС в связи с нарушениями прав человека и ухудшением в стране демократических прав и институтов", — говорится в заявлении.

Санкции, в частности, предусматривают ограничения в поставке оружия, техники и оборудования, которое может быть использовано для репрессий, поставку спецтехники для слежения. Кроме того, замораживаются банковские активы и другие экономические ресурсы, включая имущество и недвижимость, а также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию.