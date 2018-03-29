Генпланы городов и программы развития их инженерной инфраструктуры синхронизируют за два месяца

Документы о развитии инженерной инфраструктуры будут синхронизироваться с документами территориального планирования в течение двух месяцев c момента утверждения или внесения изменений. Проект поправок в Градостроительный кодекс Государственная Дума рассмотрит на заседании 29 марта.

Проект изменений в статью 26 Градостроительного кодекса разработали в Минэкономразвития . В пояснительной записке отмечается, что до сих пор не было законодательно зафиксированных норм о необходимости актуализации программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений, городских округов, с изменениями их генеральных планов.

Под документами о развитии инженерной инфраструктуры поселений и городских округов подразумеваются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которыми устанавливаются мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 17 марта 2017 года, в первом чтении он принят девятого июня.