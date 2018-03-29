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Посол Канады заявил о планах увеличения полицейских экспертов на Украине вдвое
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посол Канады заявил о планах увеличения полицейских экспертов на Украине вдвое 

RT на русском 19 минут назад
Канада намерена увеличить число своих полицейских офицеров-тренеров на Украине в два раза. Об этом заявил посол Канады в Киеве Роман Ващук. «Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских», — приводит его слова пресс-центр МВД Украины.
По его словам, Канада сейчас председательствует в «Большой семёрке» и «пристально следит» за ситуацией на Украине.
Он добавил, что Оттава готова поддержать Киев не только на пути реформ, но и «в возобновлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации».
Ранее стало известно, что Канада намерена направить Киеву $4,65 млн на армию.
RT на русском: последние новости
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