Посол Канады заявил о планах увеличения полицейских экспертов на Украине вдвое

Канада намерена увеличить число своих полицейских офицеров-тренеров на Украине в два раза. Об этом заявил посол Канады в Киеве Роман Ващук. «Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских», — приводит его слова пресс-центр МВД Украины.

По его словам, Канада сейчас председательствует в «Большой семёрке» и «пристально следит» за ситуацией на Украине.

Он добавил, что Оттава готова поддержать Киев не только на пути реформ, но и «в возобновлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации».

Ранее стало известно, что Канада намерена направить Киеву $4,65 млн на армию.