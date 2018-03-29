Правительство обсудит выделение более средств на мероприятия НТИ

"Проектом распоряжения предусматривается распределение 9 633 000 тысяч рублей, в частности, на: реализацию планов мероприятий ("дорожных карт") НТИ — 4 383 000 тысяч рублей; организацию и проведение технологических конкурсов НТИ — 650 000 тысяч рублей; реализацию некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений НТИ — 500 000 тысяч рублей; деятельность Университета НТИ — 1 100 000 тысяч рублей", — говорится в материалах к заседанию.