Правительство обсудит субсидии на инфраструктуру промышленных технопарков

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости Правительство России в четверг обсудит выделение в 2018-2020 годах субсидий регионам на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, сообщает пресс-служба кабмина.

"Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков в 2018 году предусмотрено 3721,53 миллиона рублей, в 2019 году — 3419,27 миллиона рублей, в 2020 году — 3480,99 миллиона рублей", — отмечается в материалах правительства.